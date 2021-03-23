Koronavirüs İstanbul için tedirgin eden uyarı Vakalar artıyor aman dikkat
TÜRKİYE

İstanbul için 'tedirgin' eden uyarı: Vakalar artıyor aman dikkat!

Vaka sayılarının arttığı İstanbul için tedirgin eden bir uyarı geldi. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul için tedirgin eden uyarı: Vakalar artıyor aman dikkat!
Arşiv

İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor. Tek mavi il Şırnak kaldı.

Vaka sayısında ciddi artışın yaşandığı İstanbul'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşa uyarı yaptı. Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat" açıklamasını yaptı.

  • 22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
  • Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 22.216 koronavirüs vakası tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Türkiye’nin mavisi Şırnak
KORONAVİRÜS
Türkiye’nin mavisi Şırnak

YENİ KISITLAMALAR GELDİ

Vakaların arttığı birçok ilden yeni kısıtlama haberleri geliyor. Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri kişiler saat 07-09 ve 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım kullanamayacak.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de yaptığı açıklamada yeni tedbirlerin sinyalini verdi. Yalova'da ise kafe, lokanta, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Öte yandan, kentte misafirlik de yasaklandı.

Vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da yüz yüze taziye yasaklandı. Restoran, lokanta, kafe gibi mekanlarda çay ve ikramı kaldırıldı; açık su ve limon kullanımı yasaklandı.

Konya, Batman ve İzmir'de de yeni tedbirler alındı.

Türkiye mutantı olabilir
KORONAVİRÜS
Türkiye mutantı olabilir

Şimdi de 'aşı fobisi' baş gösterdi: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor
KORONAVİRÜS
Şimdi de 'aşı fobisi' baş gösterdi: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor

Vakalar 70 ilde arttı
KORONAVİRÜS
Vakalar 70 ilde arttı

Abone Ol Google News
Galataportta sona yaklaşılıyor

Galataport'ta sona yaklaşılıyor

Terminal binası su seviyesinin altına inşaa edildi.
Evde kalın bize iş çıkarmayın

'Evde kalın bize iş çıkarmayın'

​Vaka birincisi Samsun'da mezar taşıyla uyardı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan çarşamba günü güçlü mesajlar verecek

Virüssüz köyün sırrı

Virüssüz köyün sırrı

Samsun kıpkırmızı ama bu köyde 6 aydır tek bir vaka yok.

​Kur tehditleri sonrası İspanyol devinden Türkiye'ye tam destek.

​Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor.
Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü var

​ABD'nin Colorado eyaletindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi.
Kar İstanbul'un<br>kapısına dayandı

Kar İstanbul'un
kapısına dayandı

​Sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek.
53 ilde<br>FETÖ operasyonu

53 ilde
FETÖ operasyonu

​123'ü muvazzaf 184 zanlı için yakalama kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.