İstanbul için 'tedirgin' eden uyarı: Vakalar artıyor aman dikkat!

İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor. Tek mavi il Şırnak kaldı.

Vaka sayısında ciddi artışın yaşandığı İstanbul'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşa uyarı yaptı. Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Salgın BİTMEDİ, pozitif vaka sayımız yükseliyor Aman DİKKAT !

Sizleri korumak için çalışıyoruz, UYUM gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; Hastalanmayalım, ÜZÜLMEYELİM, kapanmayalım... — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 23, 2021

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 22.216 koronavirüs vakası tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye’nin mavisi Şırnak

YENİ KISITLAMALAR GELDİ

Vakaların arttığı birçok ilden yeni kısıtlama haberleri geliyor. Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri kişiler saat 07-09 ve 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım kullanamayacak.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit de yaptığı açıklamada yeni tedbirlerin sinyalini verdi. Yalova'da ise kafe, lokanta, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Öte yandan, kentte misafirlik de yasaklandı.

Vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da yüz yüze taziye yasaklandı. Restoran, lokanta, kafe gibi mekanlarda çay ve ikramı kaldırıldı; açık su ve limon kullanımı yasaklandı.

Konya, Batman ve İzmir'de de yeni tedbirler alındı.

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