İstanbul kırmızı riskte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu. Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı. Bakan Koca, paylaşımında “Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca

KORONAVİRÜS Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, da “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat” açıklamasını yaptı. Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım...” dedi.

KORONAVİRÜS Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

10 pozitiften 7’si mutant

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, elde edilen verilere göre her 10 pozitif testten 7’sinin mutant virüs olduğunu ifade etti. Sakarya, “Endişelenmemiz gereken konu şu, eskiden 1 hasta 2 kişiyi hasta ederken, şimdi 1 kişi 4 kişiyi hasta edebiliyor” dedi.