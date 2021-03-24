Koronavirüs İstanbul kırmızı riskte
TÜRKİYE

İstanbul kırmızı riskte​: İstanbul hangi renk?

İstanbul kırmızı riskte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftadaki vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Koca, “100.000 nüfusta vaka oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalanlar: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul kırmızı riskte​: İstanbul hangi renk?
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu. Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı. Bakan Koca, paylaşımında “Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

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  • İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, da “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat” açıklamasını yaptı. Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım...” dedi.

Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

10 pozitiften 7’si mutant

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, elde edilen verilere göre her 10 pozitif testten 7’sinin mutant virüs olduğunu ifade etti. Sakarya, “Endişelenmemiz gereken konu şu, eskiden 1 hasta 2 kişiyi hasta ederken, şimdi 1 kişi 4 kişiyi hasta edebiliyor” dedi.

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