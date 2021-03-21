İstanbul tırmanışta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart arasındaki ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaştı. Bakanı Fahrettin Koca mesajında haritayı, “İllerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” notu ile paylaştı. Buna göre 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul’da 100 bin kişide vaka sayısı 251,12, Ankara’da 107,99, İzmir’de 11,41 olarak görüldü.

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İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: