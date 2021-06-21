İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son rakamı açıkladı: Yüzde 51'e ulaştık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5 milyon 235 bin 899. 2. doz: 2 milyon 354 bin 711. Toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" ifadelerini kullandı.

#İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz sürüyor.



20 Haziran itibariyle,



1. doz: 5.235.899✅

2. doz: 2.354.711✅✅



Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.



🎯 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006.



%51’e ulaştık👏👏👏#RandevunuAlAşınıOl pic.twitter.com/ETuhwEaLMt REKLAM June 21, 2021

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