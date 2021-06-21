Koronavirüs İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son rakamı açıkladı Yüzde 51e ulaştık
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son rakamı açıkladı: Yüzde 51'e ulaştık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 20 Haziran itibariyle toplamda 7,5 milyon doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5 milyon 235 bin 899. 2. doz: 2 milyon 354 bin 711. Toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" ifadelerini kullandı.

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