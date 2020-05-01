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Koronavirüs İstanbul valisi duyurmuştu Sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı
TÜRKİYE

İstanbul valisi duyurmuştu: Sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı

İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İETO) tarafından 300 taksi, 50 kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak. Öte yandan 4 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile BiTaksi uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İETO) Başkanı Eyüp Aksu, "Gecesini gündüzüne katan fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarına bir destek de ticari araç çalışanlarından ve sahiplerinden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet etmek için il valiliğimize müracaat ettik. Onay aldık. 50 tane kamu hastanesinin önüne nöbet araçlarımızı yazdık. Arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla çalışıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde taksilerimiz ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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  • Sağlık çalışanının belge ya da kimlik göstermesinin yeterli olacağını belirten Aksu, "Uygulama şu anda 3 gün devam edecek. Elimizden geldiği kadar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. BiTaksi uygulaması hafta içi ve hafta sonu uygulamayı indiren taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz götürecekler" dedi.

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Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz taksi hizmeti: Medikal Taksi

"Saatlerce metrobüs bekliyorduk"

Nöbetten çıkan Naz Alibaşoğlu, "Çok düşünceli bir yaklaşım bu. Mağdur oluyorduk. Saatlerce metrobüs bekliyorduk. Bu yüzden çok avantajlı bir şey oldu. Sokağa çıkma yasağı olduğu müddetçe devam ederse güzel olur" diye konuştu.

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