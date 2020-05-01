İstanbul valisi duyurmuştu: Sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İETO) Başkanı Eyüp Aksu, "Gecesini gündüzüne katan fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarına bir destek de ticari araç çalışanlarından ve sahiplerinden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet etmek için il valiliğimize müracaat ettik. Onay aldık. 50 tane kamu hastanesinin önüne nöbet araçlarımızı yazdık. Arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla çalışıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde taksilerimiz ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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Sağlık çalışanının belge ya da kimlik göstermesinin yeterli olacağını belirten Aksu, "Uygulama şu anda 3 gün devam edecek. Elimizden geldiği kadar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. BiTaksi uygulaması hafta içi ve hafta sonu uygulamayı indiren taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz götürecekler" dedi.

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"Saatlerce metrobüs bekliyorduk"

Nöbetten çıkan Naz Alibaşoğlu, "Çok düşünceli bir yaklaşım bu. Mağdur oluyorduk. Saatlerce metrobüs bekliyorduk. Bu yüzden çok avantajlı bir şey oldu. Sokağa çıkma yasağı olduğu müddetçe devam ederse güzel olur" diye konuştu.