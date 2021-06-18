Koronavirüs İstanbul Valisi Yerlikaya Aşı seferberliğinde İstanbulumuz yeni bir rekor kırdı
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbulumuz yeni bir rekor kırdı
Vali Yerlikaya, İstanbul'da dün aşı rekoru kırıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı 357 bin 134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

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