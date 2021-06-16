Koronavirüs İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu Aşılamada en yüksek sayı
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Aşılamada en yüksek sayı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Aşılamada en yüksek sayı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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