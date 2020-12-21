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Koronavirüs İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu Vaka oranı yüzde 40 azaldı
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı yüzde 40 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstanbul’da koronavirüs vaka oranın geçen haftaya göre yüzde 40 azaldığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
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Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelerini kullandı:

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı.

En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar,

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