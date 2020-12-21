İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı yüzde 40 azaldı

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelerini kullandı:
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı.
En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar,
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.
İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.
✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.
👏👏👏
En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar
Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız
😷↔️🧴 pic.twitter.com/11EoxuVh4A
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.