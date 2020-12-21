İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı yüzde 40 azaldı

Dünya

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere'ye kapılarını kapadı. Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülke hava ulaşımını durdurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde tüm dünyanın İngiltere'ye kapılarını kapatması yer aldı. İngiliz gazetesi Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.