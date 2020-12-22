Koronavirüs İstanbul Valisi Yerlikaya İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."

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ARNAVUTKÖY
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AVCILAR
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ATAŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BÜYÜKÇEKMECE
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EMİNÖNÜ
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ESENYURT
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EYÜP
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FATİH
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KADIKÖY
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BAĞCILAR
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KÜÇÜKÇEKMECE
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PENDİK
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SARIYER
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SULTANBEYLİ
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ŞİŞLİ
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SULTANGAZİ
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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FATİH
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'Hayat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...

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