İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.
Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.