Koronavirüs İstanbulda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı
TÜRKİYE

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri 15 Ocak'tan itibaren yasaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
arşiv
arşiv

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca koronavirüs salgına yönelik bir tedbir daha alındı. İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.

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