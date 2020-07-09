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Koronavirüs İstanbulda fazla yolcu almak istemeyen minibüs şoförü isyan etti Anahtarı polise bırakıp gideceğim
TÜRKİYE

İstanbul'da fazla yolcu almak istemeyen minibüs şoförü isyan etti: Anahtarı polise bırakıp gideceğim

İstanbul Sultanbeyli’de durakta işe geç kaldıklarını iddia ederek minibüse kapasitesinden fazla zorla binen yolculara şoför isyan etti. Ayakta yolcu olmaması gerektiğini söyleyen şoför yolcuları uyararak, “İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim” dedi. O diyaloglar bir yolcu tarafından da kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Minibüs şoförü, araca zorla binene yolculara sitem etti.
Minibüs şoförü, araca zorla binene yolculara sitem etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle normalleşme sürecine geçilse de denetimler devam ediyor. Minibüslerde faza yolcu alınmaması konusunda trafik ekiplerinin denetimleri arttı. Artan denetimlerle beraber koltuk sayısından fazla yolcu alan minibüslere idari para cezası kesiliyor. İstanbul Sultanbeyli’nde Merkez-Yenidoğan hattında ise ilginç bir olay yaşandı.

Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı
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Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı
Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı.


Şoför binmeyin dedi, yolcular diretti

Minibüs şoförü yolcu almak için durakta durdu. Yolcular bir anda minibüsün içine doluşarak bindi. Araç kapasitesinin boş koltuklar kadar olduğunu söyleyen dolmuş şoförü yolculardan inmesini söyledi. İşe geç kaldıklarını ve hiç bir dolmuşun kendilerini almadıklarını söyleyen yolcular kendilerini götürmesi için minibüs şoförüne ısrar ettiler. Yolcuların işe geç kalmasına razı olmayan minibüs şoförü çaresiz kalarak yolcuları götürmeye başladı. Polis kontrol noktasına ceza yemek istemeyen minibüs şoförü ile yolcular arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar, aşırı yolcudan yan yatan araçlar kamerada
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Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar, aşırı yolcudan yan yatan araçlar kamerada
İstanbul'da şok eden görüntüler. Önlemlere rağmen minibüslerdeki fazla yolcunun önüne geçilmiyor. Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürücüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

"Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz"

Ayakta yolcu taşıdığı için ceza yiyeceğini söyleyen minibüs şoförü, "Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz ne yapayım ben şimdi. Yasak zaten ayakta bir kişi olsun ceza yazıyorlar” diye yolculara sitem etti.
İşe geç kaldığını belirten yolculardan biri ise,” Verdiğimiz paraları al dayı işe geç kaldık. Millet Şile’de sosyal mesafesiz geziyor biz işe gidiyoruz ne yapalım” diye konuştu.

Minibüs şoförünün estirdiği terör kamerada
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Minibüs şoförünün estirdiği terör kamerada
İstanbul'da bir mavi minibüs şoförü önünde yük indiren bir minibüs şoförüyle tartışmaya girdi. Tartışma giderek büyürken yolcu minibüsünün şoförü küfürler savurup önündeki minibüsün aynalarını kırdı.

"İnşallah uygulama yoktur"

Kuralların böyle olduğunu kendisinin de bir şey yapamadığını söyleyen minibüs şoförü,”İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim. Ben ne yapayım artık. Bu araba da 9 koltuk var ayakta olan bir kişiye ceza kesiliyor. Sende haklısın ben de haklıyım polis de haklı” diye konuştu.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
  • Yolcular uygulama noktasına yaklaştıkça kendi aralarında uygulama olmaması için dua etti. O anlarda ise minibüs şoförü diğer minibüs şoförlerini arayarak, “Allah’ım inşallah yoktur sakın var demeyin gözünüzü seveyim yolu kontrol edin. Yoğunluk mu var orada. Polis değil mi o ya” diye ter döktü.
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