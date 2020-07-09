İstanbul'da fazla yolcu almak istemeyen minibüs şoförü isyan etti: Anahtarı polise bırakıp gideceğim

Koronavirüs salgını nedeniyle normalleşme sürecine geçilse de denetimler devam ediyor. Minibüslerde faza yolcu alınmaması konusunda trafik ekiplerinin denetimleri arttı. Artan denetimlerle beraber koltuk sayısından fazla yolcu alan minibüslere idari para cezası kesiliyor. İstanbul Sultanbeyli’nde Merkez-Yenidoğan hattında ise ilginç bir olay yaşandı.

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı. BiP'te paylaş

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Şoför binmeyin dedi, yolcular diretti

Minibüs şoförü yolcu almak için durakta durdu. Yolcular bir anda minibüsün içine doluşarak bindi. Araç kapasitesinin boş koltuklar kadar olduğunu söyleyen dolmuş şoförü yolculardan inmesini söyledi. İşe geç kaldıklarını ve hiç bir dolmuşun kendilerini almadıklarını söyleyen yolcular kendilerini götürmesi için minibüs şoförüne ısrar ettiler. Yolcuların işe geç kalmasına razı olmayan minibüs şoförü çaresiz kalarak yolcuları götürmeye başladı. Polis kontrol noktasına ceza yemek istemeyen minibüs şoförü ile yolcular arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

OYNAT 00:59 Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar, aşırı yolcudan yan yatan araçlar kamerada İstanbul'da şok eden görüntüler. Önlemlere rağmen minibüslerdeki fazla yolcunun önüne geçilmiyor. Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürücüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

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"Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz"

Ayakta yolcu taşıdığı için ceza yiyeceğini söyleyen minibüs şoförü, "Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz ne yapayım ben şimdi. Yasak zaten ayakta bir kişi olsun ceza yazıyorlar” diye yolculara sitem etti.

İşe geç kaldığını belirten yolculardan biri ise,” Verdiğimiz paraları al dayı işe geç kaldık. Millet Şile’de sosyal mesafesiz geziyor biz işe gidiyoruz ne yapalım” diye konuştu.

OYNAT 00:34 Minibüs şoförünün estirdiği terör kamerada İstanbul'da bir mavi minibüs şoförü önünde yük indiren bir minibüs şoförüyle tartışmaya girdi. Tartışma giderek büyürken yolcu minibüsünün şoförü küfürler savurup önündeki minibüsün aynalarını kırdı. BiP'te paylaş

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"İnşallah uygulama yoktur"

Kuralların böyle olduğunu kendisinin de bir şey yapamadığını söyleyen minibüs şoförü,”İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim. Ben ne yapayım artık. Bu araba da 9 koltuk var ayakta olan bir kişiye ceza kesiliyor. Sende haklısın ben de haklıyım polis de haklı” diye konuştu.

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GÜNDEM İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı