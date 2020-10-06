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Koronavirüs İstanbulda karantinadan kaçtı göz muayenesi olmaya gitti Yakalanarak yurda yerleştirildi
TÜRKİYE

İstanbul'da karantinadan kaçtı göz muayenesi olmaya gitti: Yakalanarak yurda yerleştirildi

İstanbul'da karantinadan kaçtı göz muayenesi olmaya gitti: Yakalanarak yurda yerleştirildi

İstanbul'da yaşanan olay şaşkına çevirdi. Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkan M.Ö. gözleri için doktora giderek karantina kuralını ihlal etti. Sistemde M.Ö.'nün virüs taşıdığını gören doktor tartışmaya başladı. M.Ö. evinde yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.
Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

M.Ö.isimli bir kişi, iddiaya göre dün sabah bir yakınının refakati ile Beyoğlu Bereketzade Cami Sokak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek gözlerindeki kızarıklığı tedavi ettirmek istedi.

M.Ö.'nün kimlik bilgileri sisteme girilince 'Covid-19' teşhisi konulduğu ve evde karantina altında olması gerektiği anlaşıldı. Doktor, hastanın en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini bildirerek, tedavi isteğini kabul etmedi. M. Ö., bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri çağrılarak, polise haber verildi.

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Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

ACİL SERVİSTE PANİK

Acil servise koronavirüslü hasta geldiği duyulunca buradakiler panik içerisinde dışarı çıktı. Muayene odasından çıkarılan M.Ö., polis çağrıldığını öğrenince kendisine eşlik eden kişi ile birlikte kayıplara karıştı. Kısa sürede hastaneye gelen beyaz tulumlu, maskeli ve siperlikli polisler hastane çevresinde arama yapmalarına rağmen belirtilen eşkale uygun kişiyi bulamadı. Polis, daha sonra M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

"KAÇMIŞ BULAMADILAR"

Hastanede olanları gören Basir Orakçı, "Hastaneye Kovid-19 virüsü taşıyan bir hasta gelmiş. Onu muayene odasından çıkardılar. Sonrasında hastanenin güvenlik görevlisi polisi arayarak içeride virüslü hasta olduğunu söyledi. Sonrasında özel kıyafetli polisler geldi. Şahıs kaçmış. Bulamadılar. Hastane kalabalıktı. Vatandaşlar panik yaşadı birçok kişi dışarı kaçtı" dedi.

Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.
Polis, M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.
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