İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatleri ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Vali Yerlikaya, kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatleri ile ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, okullarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İstanbul'da mesai saatleri

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

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Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.

OYNAT 00:00 Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi. BiP'te paylaş

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Okullar pazartesi (21 Eylül) günü okul var mı?





Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar.

Ankara'da mesai saatleri değişmişti

Ankara'da da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Ankara Valiliği, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

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Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı.