İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatleri ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Vali Yerlikaya, kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatleri ile ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, okullarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
İstanbul'da mesai saatleri
Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.
Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.
Okullar pazartesi (21 Eylül) günü okul var mı?
Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar.
Ankara'da mesai saatleri değişmişti
Ankara'da da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Ankara Valiliği, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.
Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı.