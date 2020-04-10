Koronavirüs İstanbulda ücretsiz maske dağıtımı başladı
TÜRKİYE

İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

İstanbul'da dün alınan kararla maskelerin eczanelerden ücretsiz verileceği açıklanmıştı. Vatandaşlar bugünden itibaren maskelerini T.C. kimlik ve telefon numaralarını eczacıya vererek, SMS şeklinde gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, dün ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kararın ardından uygulama bugün başladı. Vatandaşlar bugünden itibaren maskelerini T.C. kimlik ve telefon numaralarını eczacıya vererek, SMS şeklinde gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak
KORONAVİRÜS
İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Dün itibariyle ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün öğlen itibariyle İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500'er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.

Süreç şu şekilde işleyecek:

Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacak.

  • Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

Ayda 2 milyon maske üretecekler
GÜNDEM
Ayda 2 milyon maske üretecekler

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.


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