İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor.

Bağcılar'daki mobil ekiplerce, Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan matbaa ve kağıt firması çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hülya Zengin Tiryaki, sigortası bulunan bütün vatandaşlara aşı hakkı doğduğu için, sanayi bölgelerinde daha etkin aşılama yapmak amacıyla Bağcılar Matbaacılar Sitesi ve İSTOÇ'ta iki aşı noktası oluşturduklarını aktardı.

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Dr. Tiryaki, "Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız" dedi.

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Aşıya yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Tiryaki, aşılamanın gün boyu devam edeceği bilgisini verdi.

"Tüm firma sahipleri son derece duyarlı"

Matbaacılar Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Rıza Çavuşoğlu, dün Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Tiryaki ile yaptıkları görüşme neticesinde sitelerinde Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldıklarını ve bunu süratle hayata geçirdiklerini anlattı.

Sitede, 266 firma ve 2 bin civarında çalışan olduğunu belirten Çavuşoğlu, işçileri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ve kontrollü olarak aşılama yerine aldıklarını ifade etti.

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Buranın matbaacılar ve kağıt firmalarından oluşan bir işletme kooperatifi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla firma üretimi açısından baktığımızda, burada gerçekleştirdiğimiz bu işlem, iş gücü ve zaman kaybını da engelliyor. Tahminime göre 1500 kişi aşı olacak. Zannediyorum ki minimum, günde 200 civarında aşılama yapılacak. Tüm firma sahipleri son derece duyarlı. SMS'lerle bilgilendirdiğimiz ve aradığımızda herkes hemen personelini gönderdi" değerlendirmesinde bulundu.

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İlk doz aşısını olan işçi İbrahim Çetin, bu uygulamanın kendileri için güzel olduğunu belirterek, "Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Şimdi daha rahatız" dedi.

Matbaacı Güler Güzel de herkese aşı olmasını tavsiye ederek, "Yaş sınırının kalkması ve çalışanların aşı olması beni mutlu etti. Herkes yoğun talep gösteriyor. Sıra alıp, gitmeyenler için de çok üzülüyorum. Eğer sıra alıp gitmiyorlarsa başkalarının haklarını yiyorlar. Onların da gitmelerini isterim." ifadelerini kullandı.