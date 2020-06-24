İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

Mahalleden Firdevs Çalışkan, Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmakdedi.