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Koronavirüs İstanbuldan Zonguldaka gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı
TÜRKİYE

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

İstanbul'da çalıştığı iş yerinde test yaptırdıktan sonra memleketine gelen G.Y., kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi, annesinin de testi pozitif çıktı. Anne ve oğlu ile temasta bulunduğu belirlenen 6 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı iş yerinde Covid-19 testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne geldi. Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., iş yerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı
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Hatice A., 30 Nisan günü, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti.
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Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.
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Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.
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Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.
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Mahalleden Firdevs Çalışkan, Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmakdedi.
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Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.
Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

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  • İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı.

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G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi.

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