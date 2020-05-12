İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Gülüşken, 'Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler. Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar' ifadelerini kullandı.