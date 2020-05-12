İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.
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İsveç'te tedavi edilmeyen vatandaşı taşıyan uçak Türkiye'de
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
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Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda
İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsveç’ten getirilen Gülüşken ile bir akrabalığım yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koca, 'Hiçbir akrabalık bağım yok, tanımıyorum. Tedavisi sürüyor. Biz birçok ülkeden vatandaşlarımızı getirdik. Sadece İsveç'ten değil. Hatta bir vatandaşımızı bir partinin milletvekilinin ricası ile getirdik' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi.
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İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Gülüşken, 'Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler. Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar' ifadelerini kullandı.
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