Koronavirüs İzmirde eğlence mekanına koronavirüs baskını 110 bin lira ceza kesildi
TÜRKİYE

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
İzmirde eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza kesildi
Kurallara uymayan mekanın mühürleneceği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün gece saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

  • Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan 22 kişiye işlem yaptı. 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak 69 bin 600 lira, mekanda sigara içen 2 kişiye ise 300 lira para cezası kesildi.

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İŞYERİNE CEZA

Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere toplam 110 bin 260 lira para cezası kesti. Kurallara uymayan mekanın mühürleneceği öğrenildi.

  • Öte yandan, İzmir koronavirüs vaka sayılarına göre, çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

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