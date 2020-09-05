İzmir'de 'pes' dedirten görüntü: Koronavirüse rağmen tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk etti

Bakan Koca: Bu altı ilde bırakın vaka artışını vaka azalışları oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da bölgedeki koronavirüs salgını ile mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca bölgedeki vaka sayıları ve hastanelerdeki son durumu anlatarak 6 ildeki artış iddialarını yanıtladı. Bakan Koca, ''6 ilde alınan önlemler sonrası bırakın vaka artışlarını vaka azalmaları yaşandı. Biz, Diyarbakır'a bu önlemlerin sonucunu görmek ve yatırımları değerlendirmek için geldik'' ifadelerini kullandı.