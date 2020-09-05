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Koronavirüs İzmirde pes dedirten görüntü Koronavirüse rağmen tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk etti
TÜRKİYE

İzmir'de 'pes' dedirten görüntü: Koronavirüse rağmen tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri devam etmesine ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere aldırış etmiyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şoförün koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, fazla sayıda yolcu aldığı minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Haber Merkezi DHA
Minibüste sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Minibüste sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı.

Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı
KORONAVİRÜS
Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı

İstanbul'da fazla yolcu almak istemeyen minibüs şoförü isyan etti: Anahtarı polise bırakıp gideceğim
KORONAVİRÜS
İstanbul'da fazla yolcu almak istemeyen minibüs şoförü isyan etti: Anahtarı polise bırakıp gideceğim

Tehlike saçıyor

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.

Ceza kesilen öfkeli minibüs şoförü ruhsatını alıp gitmeye çalıştı
OYNAT 00:45
Ceza kesilen öfkeli minibüs şoförü ruhsatını alıp gitmeye çalıştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine para cezası kesildi. Denetim sırasında kemer takmadığı için cezai işlem uygulanırken ruhsatını alıp gitmeye çalışan öfkeli servis şoförünü polis ekipleri sakinleştirdi.

Diyarbakır'da fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne yolculardan tepki: Virüs yok zaten
OYNAT 00:58
Diyarbakır'da fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne yolculardan tepki: Virüs yok zaten
Diyarbakır'da şehir içi ulaşımı yapan minibüste bulunan yolcular, minibüs kapasitesinin üzerinde yolcu alan şoföre tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

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