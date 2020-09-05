İzmir'de 'pes' dedirten görüntü: Koronavirüse rağmen tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri devam etmesine ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere aldırış etmiyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şoförün koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, fazla sayıda yolcu aldığı minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etti.
Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı.
Tehlike saçıyor
Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.