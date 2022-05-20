Koronavirüs İzmirde tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
TÜRKİYE

İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olduğu dönemde zaman zaman vaka sayılarıyla gündeme gelen İzmir'de, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 94'e kadar geriledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Görev yaptığım sağlık merkezinde ağır semptomları olan hastamız kalmadı, yoğun bakım servisimiz de boşaldı" dedi.

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Haber Merkezi AA
İzmirde tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Prof. Dr. Alper Şener

İzmir'de, diğer kentlerde olduğu gibi aşılanma ya da havaların ısınması gibi faktörlere bağlı olarak vaka ve ölüm oranları ciddi şekilde azaldı.

İzmir Valiliğinden aldığı bilgiye göre, kentte salgının zirve yaptığı dönemlerde günlük yaklaşık 6 bin yeni vaka sayısına ulaşıldı, bazı dönemlerde ölüm rakamları 100'e kadar çıktı.

17 Mayıs 2022'de kent genelinde 109 kişinin testi pozitif çıktı. Halen kent genelindeki 12 bin 428 yatağın yüzde 4'ü Kovid-19 hastalarına ayrılmış durumda. Yine İzmir genelindeki tüm hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Bu hastalardan 45'inin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

Son bir haftalık rakamlara bakıldığında, İzmir'de günlük pozitif test sayısı 100 civarında seyrediyor.

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Bugüne kadar İzmir'de hedef nüfusun yüzde 84,33'üne en az 1 doz, yüzde 79,26'sına 2 doz, yüzde 50,19'una 3 doz ve yüzde 15,6'sına ise 4 doz aşı uygulandı.

"Yoğun bakım servisimiz boşaldı"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınında hem İzmir hem de Türkiye genelinde sona doğru yaklaşıldığını söyledi.

Geçen hafta, görev yaptığı hastanede Kovid-19 şüphesiyle başvuran 1160 vakanın olduğunu belirten Şener, "Sadece 4 hastanın testi pozitif çıktı. Görev yaptığım sağlık merkezinde ağır semptomları olan hastamız kalmadı, yoğun bakım servisimiz de boşaldı." dedi.

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Rakamlara bakarak Kovid-19 pandemisinin artık endemi durumuna evrildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini dile getiren Şener, salgının eylül-ekim ayına kadar gündemde derin bir yer teşkil etmeyeceğini savundu.

Üst solunum yolları enfeksiyonunun artmaya başladığı kış aylarında yeniden Kovid-19 olguları görülebileceğine işaret eden Şener, "Rakamlar bu şekilde devam ederse artık bu virüsün tamamen Türkiye için endemi hale geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Benim tahminin eylül ekim ayından sonra Kovid-19 enfeksiyonunun tekrar artışa geçmeyeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.

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