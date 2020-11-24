İzmir’de yeni korona tedbirleri: Piknikler yasaklandı, AVM'lerde kimse oturamayacak

Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının artışı nedeniyle İzmir’de yeni Covid-19 tedbirleri alındı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/137 Sayılı Kararlarına göre, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla aldığı yeni kararlar şöyle:

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Sadece paket servis ve gel al hizmeti

"İlimiz dahilinde mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmemesine, semt aralarında veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren bitpazarı olarak adlandırılan pazarların faaliyetlerinin ileri bir tarihe kadar durdurulmasına,

koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına son tedbirler çerçevesinde lokanta ve restoranların (masalarda müşteri kabul etmeksizin) sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet verebilecekleri düzenlenmiştir.

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AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyeler kaldırlacak

Bazı AVM’lerde ortak alanlarda bulunan masaların kaldırılmadığı, bunun sonucu olarak ise restoranlardan paket servis alan müşterilerin bu masalarda aldıkları yiyecekleri tükettikleri, bu durumunda salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemesi nedeniyle AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin bir an evvel kaldırılmasının sağlanmasına, ortak alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması sonrasında, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olamayan görüntülere yol açmasına engel olunmasına karar verildi."

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Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği ifade edildi.