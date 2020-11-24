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Koronavirüs İzmirde yeni korona tedbirleri Piknikler yasaklandı, AVMlerde kimse oturamayacak
TÜRKİYE

İzmir’de yeni korona tedbirleri: Piknikler yasaklandı, AVM'lerde kimse oturamayacak

Koronavirüs salgının etkileri devam ederken, son haftalarda vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı İzmir'de yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı. Buna göre; sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin de kaldırılması kararı alındı.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının artışı nedeniyle İzmir’de yeni Covid-19 tedbirleri alındı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/137 Sayılı Kararlarına göre, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla aldığı yeni kararlar şöyle:

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Sadece paket servis ve gel al hizmeti

"İlimiz dahilinde mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmemesine, semt aralarında veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren bitpazarı olarak adlandırılan pazarların faaliyetlerinin ileri bir tarihe kadar durdurulmasına, sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşlarımızın sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak faaliyetlerinin yasaklanmasına, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına son tedbirler çerçevesinde lokanta ve restoranların (masalarda müşteri kabul etmeksizin) sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet verebilecekleri düzenlenmiştir.

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AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyeler kaldırlacak

Bazı AVM’lerde ortak alanlarda bulunan masaların kaldırılmadığı, bunun sonucu olarak ise restoranlardan paket servis alan müşterilerin bu masalarda aldıkları yiyecekleri tükettikleri, bu durumunda salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemesi nedeniyle AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin bir an evvel kaldırılmasının sağlanmasına, ortak alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması sonrasında, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olamayan görüntülere yol açmasına engel olunmasına karar verildi."

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  • Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği ifade edildi.

Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı. Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulundu.
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Karşıyaka Çarşı’daki yoğunluk korkuttu <br> <br> İzmir’in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi. Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu.
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Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti.
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Vatandaşların yüzde 90’ı maske takıyor <br> <br> İzmirlilerin kurallara çoğunlukla uyduğunu söyleyen Haydar Görkemli (62), Vaka artışlarının şehir dışı ve yurt dışından gelen insanlar sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Cenazelere, düğünlere gelen insanlar bunun kaynağı olabilir. Buradaki vatandaşların yüzde 90’ı kurallara uyuyor ve maske takıyor. Alınan önlemler de etkili dedi.
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İnsanlar korona virüsü hafife alıyor <br> <br> Kurallara uyulmaması sebebiyle vakaların artış gösterdiğini söyleyen Fuat Tan (72) ise, İnsanların çoğu maskesi çenede şekilde geziyor. Bazılarında ise hiç maske yok. İnsanlar korona virüsü hafife alıyor. Herkes dikkat etse bu vakalar bu kadar yükselmeyebilir. Vakalar günden güne yükseliyor ifadelerini kullandı.
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Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
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Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
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Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu. Bazı vatandaşlar, kurallara uyulmaması sebebiyle vaka sayılarının artış gösterdiğini savundu.
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