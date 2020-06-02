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Koronavirüs İzmirdeki lokantada ilginç korona önlemi
TÜRKİYE

İzmir’deki lokantada ilginç korona önlemi

Yeni normalleşme süreci kapsamında bir süredir kapalı olan lokantaların açılması ile birlikte İzmir’in Aliağa ilçesinde hizmet veren bir işletme ilginç koronavirüs tedbirleri aldı. Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletme sahibi Esrar Acar Kınay, "Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Özellikle de normalleşme sürecinde biz işletme sahipleri de müşterilerimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı en üst düzeyde önlemler çerçevesinde sağlamak ile yükümlüyüz. Bu kapsamda lokantamızda bulunan masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdık" dedi.

Haber Merkezi İHA
İşletme sahibi Esrar Acar Kınay
İşletme sahibi Esrar Acar Kınay

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı durumda olan lokantalar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını müşterilerine açtı. İzmir’in Aliağa ilçesi Demokrasi Meydanı yakınında bulunan bir lokantada işletme sahibi Esra Acar Kınay, müşterilerine daha iyi ve sağlıklı bir hizmet vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kınay, lokanta içerisinde bulunan masaların üzerine paravan cam bölme koyulmasını sağlayarak müşteriler arasında yakın temasın önlenmesini amaçladı. Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise birçok işletmenin bu tarz uygulamaları yapması gerektiğini söyledi.

Lokantaya gelen müşterilerden Nilüfer Korkmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu uygulama çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Masanın diğer ucundaki kişi ile hiçbir şekilde temas etmiyor ve her iki taraf için de kontrollü ve sağlıklı bir yemek yeme durumu ortaya çıkıyor. Bu durumdan çok memnun kaldım."

"Bu uygulama çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Masanın diğer ucundaki kişi ile hiçbir şekilde temas etmiyor ve her iki taraf için de kontrollü ve sağlıklı bir yemek yeme durumu ortaya çıkıyor. Bu durumdan çok memnun kaldım."

Müşteriler bu işten çok memnun.

Masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdı

Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletme sahibi Esrar Acar Kınay da şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Özellikle de normalleşme sürecinde biz işletme sahipleri de müşterilerimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı en üst düzeyde önlemler çerçevesinde sağlamak ile yükümlüyüz. Bu kapsamda lokantamızda bulunan masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdık. Lokantamıza yabancı iki müşteri gelmiş olsa dahi birbirlerinden etkilenmemiş oluyorlar. Müşteri masadan kalktıktan sonra da masayı ve paravanı dezenfekte ediyoruz."

İzmir’deki lokantada ilginç korona önlemi
FOTOĞRAF 6
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı durumda olan lokantalar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını müşterilerine açtı. İzmir’in Aliağa ilçesi Demokrasi Meydanı yakınında bulunan bir lokantada işletme sahibi Esra Acar Kınay, müşterilerine daha iyi ve sağlıklı bir hizmet vermek için ilginç bir yönteme başvurdu.
Title
Kınay, lokanta içerisinde bulunan masaların üzerine paravan cam bölme koyulmasını sağlayarak müşteriler arasında yakın temasın önlenmesini amaçladı. Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise birçok işletmenin bu tarz uygulamaları yapması gerektiğini söyledi.
Title
Lokantaya gelen müşterilerden Nilüfer Korkmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bu uygulama çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Masanın diğer ucundaki kişi ile hiçbir şekilde temas etmiyor ve her iki taraf için de kontrollü ve sağlıklı bir yemek yeme durumu ortaya çıkıyor. Bu durumdan çok memnun kaldım.
Title
Bu uygulama çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Masanın diğer ucundaki kişi ile hiçbir şekilde temas etmiyor ve her iki taraf için de kontrollü ve sağlıklı bir yemek yeme durumu ortaya çıkıyor. Bu durumdan çok memnun kaldım.
Title
Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletme sahibi Esrar Acar Kınay da şu şekilde açıklamada bulundu: Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Özellikle de normalleşme sürecinde biz işletme sahipleri de müşterilerimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı en üst düzeyde önlemler çerçevesinde sağlamak ile yükümlüyüz. Bu kapsamda lokantamızda bulunan masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdık. Lokantamıza yabancı iki müşteri gelmiş olsa dahi birbirlerinden etkilenmemiş oluyorlar. Müşteri masadan kalktıktan sonra da masayı ve paravanı dezenfekte ediyoruz. ​
İzmir’deki lokantada ilginç korona önlemi
Yeni normalleşme süreci kapsamında bir süredir kapalı olan lokantaların açılması ile birlikte İzmir'in Aliağa ilçesinde hizmet veren bir işletme ilginç koronavirüs tedbirleri aldı. Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletme sahibi Esrar Acar Kınay, "Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Özellikle de normalleşme sürecinde biz işletme sahipleri de müşterilerimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı en üst düzeyde önlemler çerçevesinde sağlamak ile yükümlüyüz. Bu kapsamda lokantamızda bulunan masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdık" dedi.
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