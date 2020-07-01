​İzmit Belediye Başkanı'ndan Hürriyet'ten skandal etkinlik: Sosyal mesafe sıfır, maske yok, vatandaş dip dibe

İzmit Beledyesi tarafından Fethye Caddesi’nin yenlenmesi için düzenlenen proje yarışma üç proje halkın beğenisine sunuldu. Toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürryet, caddenin altyapısı ile de ilgili de açıklamalarda bulundu. Ancak tanıtım toplantısı tam bir korona etkinliğine dönüştü.

Pandemi süreci boyunca maske takmanın gereksiz olduğunu savunarak tepki toplayan Hürriyet’in talimatlarıyla düzenlenen etkinlikte ne sosyal mesafe kurallarına uyuldu, ne maske takıldı.

Görüntüler şoke etti

Hatalı masa düzenlemesi nedeniyle vatandaşlar dip dibe yemek yedi. Son günlerde vaka sayılarındaki artış yaşandığı için yetkililerin uyarı üstüne uyarı yapmasına rağmen gelen görüntüler şoke etti.

Ramazan Bayramı'nda da aynı şeyi yapmıştı

Geçtiğimiz ay yine Hürriyet tarafından düzenlenen bir etkinlikte kurallar hiçe sayılmıştı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramının birinci gününde vatandaşlara Hürriyet’in hediye dağıtacağı duyurulmuştu.