​İzmit Belediye Başkanı'ndan Hürriyet'ten skandal etkinlik: Sosyal mesafe sıfır, maske yok, vatandaş dip dibe

İzmit Beledyesi tarafından Fethye Caddesi’nin yenlenmesi için düzenlenen proje yarışma üç proje halkın beğenisine sunuldu. Toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürryet, caddenin altyapısı ile de ilgili de açıklamalarda bulundu. Ancak tanıtım toplantısı tam bir korona etkinliğine dönüştü.
- Pandemi süreci boyunca maske takmanın gereksiz olduğunu savunarak tepki toplayan Hürriyet’in talimatlarıyla düzenlenen etkinlikte ne sosyal mesafe kurallarına uyuldu, ne maske takıldı.
Görüntüler şoke etti
Hatalı masa düzenlemesi nedeniyle vatandaşlar dip dibe yemek yedi. Son günlerde vaka sayılarındaki artış yaşandığı için yetkililerin uyarı üstüne uyarı yapmasına rağmen gelen görüntüler şoke etti.
Ramazan Bayramı'nda da aynı şeyi yapmıştı
Geçtiğimiz ay yine Hürriyet tarafından düzenlenen bir etkinlikte kurallar hiçe sayılmıştı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramının birinci gününde vatandaşlara Hürriyet’in hediye dağıtacağı duyurulmuştu.
- Ancak 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar park önünde beklemeye başlamış, sosyal mesafe hiçe sayılmıştı.