İzolasyon kuralına uymadı: 12 kişiye virüs bulaştırdı

Mersin'den Van'a gelen otobüs şoförü, sağlık ekiplerince yapılan taramada 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla eve gönderildi. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık ekipleri, bu kişiyle birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Covid-19 testi yaptı.

Yapılan testlerde evde izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin yaşadığı Kalecik Mahallesi’ndeki apartman, karantinaya alındı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak koronavirüsü bulaştıran şoförün Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak, çalışma başlatıldı.

'19 bin kişinin karantinası devam ediyor'

Van Valiliği ise kentteki vakalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kentteki toplam vaka sayısının 503, taburcu olan hasta sayısının ise 450, tedbir amaçlı karantinaya alınan kişi sayısının ise 70 bin olduğu belirtilerek, şu şekilde açıklamada bulundu: