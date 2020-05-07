Jiletle tıraş yok randevu şart: İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar

Genelgeye göre, işletmeler randevu sistemiyle çalışacak. Yan yana iki koltukta müşteri alınmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Maske kullanımı zorunlu olacak. Berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmayacak. Cilt bakımı ve makyaja izin yok. Genelgedeki bazı maddeler şöyle:
KENDİ HAVLUNU GÖTÜREBİLİRSİN
- * Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatlerinde açık kalacak.
- * Müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.
- * Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak.
- * Çalışanların maske kullanımı zorunlu. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.
- * Müşteri isterse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecek.
- * Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.
- * Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj yapılamayacak.
- * Yiyecek-içecek ikramı yasak.