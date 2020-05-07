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Koronavirüs Jiletle tıraş yok randevu şart İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar
TÜRKİYE

İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar!

Jiletle tıraş yok randevu şart: İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart’ta kapatılan berber, güzellik merkezi ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açılacak. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu iş yerlerinin çalışma şekliyle ilgili 14 maddelik genelge yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Genelgeye göre, işletmeler randevu sistemiyle çalışacak. Yan yana iki koltukta müşteri alınmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Maske kullanımı zorunlu olacak. Berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmayacak. Cilt bakımı ve makyaja izin yok. Genelgedeki bazı maddeler şöyle:

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  • * Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatlerinde açık kalacak.
  • * Müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.
  • * Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak.
  • * Çalışanların maske kullanımı zorunlu. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.
  • * Müşteri isterse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecek.
  • * Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.
  • * Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj yapılamayacak.
  • * Yiyecek-içecek ikramı yasak.

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