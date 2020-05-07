İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar! Jiletle tıraş yok randevu şart: İşte koronavirüs sürecinde berber ve kuaförlere ilişkin tüm detaylar Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart’ta kapatılan berber, güzellik merkezi ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açılacak. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu iş yerlerinin çalışma şekliyle ilgili 14 maddelik genelge yayınladı.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 01:00 Yeni Şafak