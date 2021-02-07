Koronavirüs Kahramanmaraşta üç mahallede bazı evler karantinaya alındı Yollar kum dökülerek kapatıldı
TÜRKİYE

Kahramanmaraş'ta üç mahallede bazı evler karantinaya alındı: Yollar kum dökülerek kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü mahallelere bağlanan tali yollar ise belediye ekiplerince kum dökülerek kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinde pozitif vakaların bulunduğu evlerde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Yollar kum dökülerek kapatıldı

Söz konusu evlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belli periyotlarda kontrol edilmesine, mahallelerin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü mahallelere bağlanan tali yolların ise belediye ekiplerince kum dökülerek kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, karara aykırı hareket edenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı tekrar düşüşte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı tekrar düşüşte

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı: Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılama oranlarına bağlı
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı: Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılama oranlarına bağlı
Abone Ol Google News
Rosierden altın gol: Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen
kurtarma operasyonu

​Jandarma ekipleri görüntüleri paylaştı.
Başka bir hazırlığın ipuçları var

Başka bir hazırlığın ipuçları var

​TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması.
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.
Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.

Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.