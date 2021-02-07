Kahramanmaraş'ta üç mahallede bazı evler karantinaya alındı: Yollar kum dökülerek kapatıldı

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Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili bir hava durumu uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği kaydedildi. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

