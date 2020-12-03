Kahramanmaraş'tan şoke eden görüntüler: Salgına rağmen korona partisi 'pes' dedirtti Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanırken, bulaş riskini önlemek için bir dizi önlem alındı. Ancak vatandaşlar hala tedbirleri hiçe saymaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 12:06 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 12:38 DHA