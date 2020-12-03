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Koronavirüs Kahramanmaraştan şoke eden görüntüler Salgına rağmen korona partisi pes dedirtti
TÜRKİYE

Kahramanmaraş'tan şoke eden görüntüler: Salgına rağmen korona partisi 'pes' dedirtti

Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanırken, bulaş riskini önlemek için bir dizi önlem alındı. Ancak vatandaşlar hala tedbirleri hiçe saymaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Haber Merkezi DHA
Parti görüntüleri büyük tepki topladı.
Parti görüntüleri büyük tepki topladı.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.

Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor
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Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor

  • Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı.

İstanbul Boğazı’nda skandal korona partisi: Ne maske, ne sosyal mesafe
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Büyük tepki topladı

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
OYNAT 01:00
Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı.


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