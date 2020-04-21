Koronavirüs Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr Mustafa Aydoğan karantina sürecini mektupla anlattı Türkiye ne büyük devlettir
TÜRKİYE

Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Mustafa Aydoğan karantina sürecini mektupla anlattı: Türkiye ne büyük devlettir

Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Mustafa Aydoğan karantina sürecini mektupla anlattı: Türkiye ne büyük devlettir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki KYK yurdunda gözlem altında tutulan, Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, yazdığı mektupla devlete ve yetkililere teşekkür etti. Dr. Aydoğan "Türkiye ne büyük devlettir. Bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, sosyal devlet olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en layıkıyla göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurttaki gözlem sürecini tamamlayan ve tahliye edilen Aydoğan, görevlilere, "Gelecek Nesillere" başlığıyla kaleme aldığı mektubu bıraktı.

Mektubunda salgının, insanlara olup bitenin farkında olmalarının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye ne büyük devlettir. Bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, sosyal devlet olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en layıkıyla göstermiştir. İbn-i Sina'nın torunları olan bu millet, tıbbi alandaki duyarlılık ve yeteneğini en ileri seviyede gösterip, birçok muasır ülkenin başaramadığını başarıp, kendi vatandaşlarını birer misafircesine yurtlarda 14 gün ağırlamıştır. Bunun en büyük şahidiyim."

İHA
ABD'de görevli Türk doktor Mustafa Aydoğan yetkililere teşekkür etti.

Aydoğan, mektubunda, yurtta kaldığı süre boyunca kendilerinden gecesini gündüzünü esirgemeyen bütün görevlilere, bilim insanı meslektaşlarına, sabırla kendilerini bekleyen tüm sevdiklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür etti.

İHA
Dr. Mustafa Aydoğan görevlilere, 'Gelecek Nesillere' başlığıyla kaleme aldığı mektubu bıraktı.

İHA

İHA

İHA

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