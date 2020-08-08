Safranbolu'da iki mahalle karantinaya alındı

Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkii koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine bu geceden itibaren karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahallelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, kepçe yardımıyla yollar kapatıldı.

FOTOĞRAF 6 Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmet Akif, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt ve Yeni mahalleler ile Koçali köyü Güvenli mevkisindeki 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi. Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı. BiP'te paylaş

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14 gün giriş çıkışlar kapatıldı



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakaların olması ve temaslı sayısının fazlalığı sebebiyle bahsi geçen temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından ötürü, toplum sağlığının korunması amacıyla Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde 8 Ağustos 00.00 dan itibaren 21 Ağustos 24.00'e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF 3 Kayseri'de aralarında yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na geldi. Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi. Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu Kayseri'de koronavirüs testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu Kayseri'de yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu. BiP'te paylaş

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