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Koronavirüs Karabükte karantina süresinin bitmesine saatler kala fatura öderken yakalandı
TÜRKİYE

Karabük'te karantina süresinin bitmesine saatler kala fatura öderken yakalandı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Karabük'te koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen vatandaş, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Karabük’te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi.

Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı

HES kodundan yakalandı

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.’nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

Bursa'da karantinada olması gereken hasta kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı
KORONAVİRÜS
Bursa'da karantinada olması gereken hasta kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı
  • Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
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Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
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Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
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Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.


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