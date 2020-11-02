Karabük'te karantina süresinin bitmesine saatler kala fatura öderken yakalandı

Karabük’te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi.

KORONAVİRÜS Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı

HES kodundan yakalandı

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.’nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

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Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.