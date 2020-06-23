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Koronavirüs Karabükün en büyük köyü ikinci kez karantinaya alındı Vakalarda ani yükseliş yaşandı
TÜRKİYE

Karabük’ün en büyük köyü ikinci kez karantinaya alındı: Vakalarda ani yükseliş yaşandı

Karabük'ün Cumayanı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanacak. Köyün bir aylık sürenin ardından Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülmesi nedeniyle ikinci kez karantinaya alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü
IHA
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü

Karabük'te Merkeze bağlı ve 5 bin nüfusu ile kentin en büyük köyü olan Cumayanı’nda birden fazla pozitifli vaka tespit edildi. 1 aylık sürenin ardından yeniden vakaların artış göstermesi ve vakaların temas ettiği insan sayısının da fazla olması dolayısıyla yeniden Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina kararı alındı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şerit çekilerek giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

DHA
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü karantinaya alındı.

ANİ YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU

  • Konuyla ilgili olarak Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Cumayanı Köyü’nde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 22.06.2020 saat 24.00’den, 06.07.2020 saat 24.00’e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulamasına, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek öğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilerin ve en fazla 2 velisinin belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmalarına ve köyden çıkışlarına müsaade edilmesine, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

AA
Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü

15 Nisan 2020 tarihinde iki mahallesinin karantinaya alınmasının ardından 21 Nisan 2020 tarihinde de vakaların artması dolayısıyla tüm köy karantinaya alınmıştı.

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