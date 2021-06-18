Karadeniz'de 12 ilde vaka sayıları düştü 6 ilde arttı

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye'de İngiliz varyantlı virüsün en çok görüldüğü yer Karadeniz olarak dikkat çekiyordu. Alınan tedbirler ve kısıtlamanın ardından Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ildeki vaka sayıları hızla düşmeye başlamıştı. Geçen hafta açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Karadeniz’de vaka sayıları artan 3 il bulunurken, bu hafta açıklanan rapora göre vaka sayıları artan illerin sayısı 6’ya yükseldi. Geçen hafta vaka sayıları artan Rize, Kastamonu ve Bartın’da bu hafta vaka sayıları azalırken; Artvin, Trabzon, Bayburt, Tokat, Çorum ve Düzce’de ise geçen haftaya göre vaka sayıları arttı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

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Karadeniz'deki 12 ilde vaka sayıları düştü 6 ilde arttı



Nüfusa oranla vaka sayısında Karadeniz Bölgesi’ndeki illere bakıldığında 100 bin nüfusa oranla Artvin’deki vaka sayısı geçen haftaya göre 35,93’ten 44,84’e yükseldi.

Rize’de 85,18 olan vaka sayısı 80,15’e düştü. Trabzon’da 51,38 olan vaka sayısı 65,65’e yükseldi.

Giresun’da 54,74 olan vaka sayısı 52,15’e geriledi. Ordu’da 68,39 olan vaka sayısı 59,76’ya düştü.

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Samsun’da 49,40 olan vaka sayısı 46,60’a düştü. Sinop’ta 38,34 olan vaka sayısı 32,80’e geriledi.

Bayburt’ta 40,89 olan vaka sayısı 58,60’a yükseldi. Gümüşhane’de 103,86 olan vaka sayısı 98,80’e düştü.

Tokat’ta 91,34 olan vaka sayısı 97,51’e çıktı. Amasya’da 41,45 olan vaka sayısı 30,70’e düştü. Çorum’da 69,88 olan vaka sayısı 80,36’ya çıktı.

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Kastamonu’da 91,15 olan vaka sayısı 70,41’e düştü. Karabük’te 50 olan vaka sayısı 41,05’e düştü. Bartın’da 81,11 olan vaka sayısı 64,33’e düştü.

Zonguldak’ta 83,61 olan vaka sayısı 74,76’ya düştü. Düzce’de 63,36 olan vaka sayısı 74,30’a yükseldi. Bolu’da 110,55 olan vaka sayısı ise 107,05’e geriledi.