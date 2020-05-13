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Koronavirüs Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür mektupları
TÜRKİYE

Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür mektupları

Irak’tan getirilerek karantina sürecini Kütahya’da tamamlayıp memleketlerine yolcu edilen vatandaşlar sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür mektupları bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Karantinadan memnun kalan vatandaşlar evlerine gitmek istemedi.
Karantinadan memnun kalan vatandaşlar evlerine gitmek istemedi.


Yurtlardan ayrılırken geride duygu dolu mektuplar bırakan vatandaşlar, yurt çalışanları başta olmak üzere Kızılay ve AFAD’a teşekkür ederek, helallik istedi.

Görevlilere teşekkür etti.

İmkanlardan memnunlar

Hemen hemen her mektupta süreç boyunca devletin sağladığı imkanlardan duyulan büyük memnuniyet dile getirildi. Mektupların bazılarında şu ifadelere yer verildi:

  • “14 gün karantinada tutulmak üzere Kütahya’ya geldim. Bende Dumlupınar Üniversitesi mezunuyum. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünden ikincilikle mezun oldum. Yıllar sonra Kütahya’ya bu şekilde gelmek tabii ki aklımın ucundan bile geçmezdi. Zaman neler getirir, neler gösterir bilinmiyor. Dünyayla birlikte ülkemizi de saran bu virüs inşallah en kısa zamanda son bulur. Karantina sürecinde yurt ve oda şartları gayet güzel düzenlenmiş, 14 gün boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler için çalıştınız, yoruldunuz, hakkınızı helal edin. C Blok 227 No’lu odada kaldığım bu süreçte kâğıtlarını kullandığım arkadaş hakkını helal etsin (Adı sanırım Ertuğrul Koca) bana ulaşırsa sevinirim. Yurt Müdürlüğüne, Kazılay’a AFAD’a teşekkürler.”

14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler
KORONAVİRÜS
14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler

En ufak sıkıntı yaşamadık

En ufak sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.
  • “Karantina süresini tamamlamış bulunuyoruz. Çok değerli AFAD, Kızılay ve yurt çalışanlarına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 14 günlük süre içerisinde en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Aksine her şey çok güzeldi” ifadelerine yer verildi.
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