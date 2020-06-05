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Koronavirüs Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para bıraktı
TÜRKİYE

Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para bıraktı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz ay kız öğrenci yurdunda 14 gün karantinada kalan ve Irak’tan gelen bir vatandaş, daha önce yurtta kalan öğrenciye teşekkür mektubu ile bir miktar para bıraktığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Bir vatandaş, daha önce yurtta kalan öğrenciye teşekkür mektubu ile bir miktar para bıraktı.
Bir vatandaş, daha önce yurtta kalan öğrenciye teşekkür mektubu ile bir miktar para bıraktı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde geçtiğimiz ay Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’ya ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdunda, yurtdışından gelen vatandaşlar 14 günlük karantina süreci boyunca misafir edilmişti.

Irak’ın Basra kentinden uçakla getirilerek Afyonkarahisar’daki kız öğrenci yurdunda 14 gün karantinada bulunan bir vatandaşta kaldığı odada daha önce yaşayan kız öğrenciye mektup ile bir miktar para bıraktığı ortaya çıktı.

'İyi günlerde harcayın'

Şehirlerarası seyahat kısıtlamısının kaldırılmasının ardından odasındaki eşyalarını toplamak üzere gelen kız öğrenci, odasında “Bir miktar para bıraktım, iyi günlerde harcayın. Başarılar” yazılı bir zarf ile karşılaştı. Zarfın içerisinden ayrıca birde odada kız öğrenciye ait kişisel eşyaları nereye koyduğuna dairde bir bilgilendirme notu çıktı.

Zarfı alan kız öğrencide zarfın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Afyonkarahisar Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdundaki odamda karantina sürecini tamamlayan kişinin bıraktığı not ve bir miktar para. Hala iyi insanlar var.”

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