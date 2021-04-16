Karantinada olması gerekiyordu: Ambulans çarpınca kazada ortaya çıktı

Burdur'da Konak Mahallesi Rıza Doğrul Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada, Merve G. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ferit Tarık S.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası kimlik bilgilerini inceleyen polis ekipleri, kamyonette bulunan İbrahim A.'nın hasta izlem kaydı olduğunu tespit etti ve KYK yurdunda karantinaya alınması için sağlık ekibi çağırdı.

İbrahim A.'yı almak üzere yola çıkan sağlık görevlilerinin olduğu ambulans, Rıza Doğrul Caddesi girişinde, park halindeki otomobile çarptı. Trafik ekipleri, bu kazaya müdahale ederken, İbrahim A.'nın alınması için yeni ambulans istendi. İlk kaza yerine gelen ikinci ambulansa alınan İbrahim A., götürüldüğü KYK yurdunda karantinaya alındı. Araçlar ise çekiciyle otoparka çekildi.

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