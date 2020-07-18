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Koronavirüs Karantinadaki vatandaştan vefa örneği Kütahyada yurtta odalarında kaldığı öğrenciler için 400 euro bırakmış
TÜRKİYE

Karantinadaki vatandaştan vefa örneği: Kütahya'da yurtta odalarında kaldığı öğrenciler için 400 euro bırakmış

Yurt dışından gelip, koronavirüs nedeniyle Kütahya'daki öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantinada kalan bir kişi, odalarında kaldığı öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 euro para bıraktı. Bir de not bırakan vefalı vatandaş, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Haber Merkezi İHA
Karantinada kalan vatandaşın bıraktığı not duygulandırdı.
Karantinada kalan vatandaşın bıraktığı not duygulandırdı.

Korona virüs salgını nedeniyle nisan ayında yurt dışından uçakla Kütahya’ya getirilen bir vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurduna yerleştirilip karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinde burada kalan vatandaş, odanın gerçek sahibi olan öğrencilere verilmek üzere 400 Euro bıraktı.

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  • Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakan vatandaş, öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı. İsmini belirtmeyen vatandaş mektubunda, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para bıraktı
KORONAVİRÜS
Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para bıraktı

Öğrenciler parayı görünce şoke oldu

Konunun üzerinden aylar geçti ve odanın gerçek sahipleri olan öğrenciler yeniden odalarına yerleşti. Öğrenci Medine Nur Sevinç, eşyalarını topladıktan sonra odayı boşalttı ve oda anahtarı ile Kur’an’ı yurt temizlik görevlisi Gülcan Kaymak’a teslim etti.

Yurtta karantinaya alınan öğrencilere bırakılan notlar duygulandırdı
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Yurtta karantinaya alınan öğrencilere bırakılan notlar duygulandırdı
  • Odanın temizliği ile görevli personel Gülcan Kaymak, Kur’an-ı Kerim da bakan görevli, içinde 8 tane 50 Euro para ve mektubu gördü. Paralar ve mektubun tutanakla imza altına alındığı belirtildi.

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