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Koronavirüs Karantinadan kaçanlar cinayetten yargılanabilir
TÜRKİYE

Karantinadan kaçanlar cinayetten yargılanabilir

Koronavirüs salgınının etkileri hala sürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle son haftalarda vaka sayıları giderek artıyor. Yetkililer, ikinci dalga riskine karşı yeni önlemler alıyor. Evde karantina da olması gerekirken sokağa çıkanlar, yurtlara yerleştiriliyor, parası da kaçağın cebinden çıkıyor. Tüm bu önlemlere rağmen tedbirlere uymayanlara kötü bir haber de Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk'ten geldi. Şentürk, korona virüsünün pozitif olduğunu bilip karantina kurallarına uymayan ve karşısındaki örneğin, 65 yaş üstü ya da kanser, koah hastası gibi riskli gruptan olduğunu bilerek ona bulaşmasına ya da bu nedenle ölümüne sebebiyet veren kişinin “kasten yaralama ve kasten öldürme” suçu kapsamında yargılanabileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Koronavirüs testleri pozitif çıkıp evlerinde karantinada ya da hastanede tedavi altında olmaları gereken birçok kişi, sadece kendilerinin değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atarak karantina kurallarına uymuyor. Şehirler arası seyahate çıkan, düğüne katılan hatta işine dönüp çalışmaya devam eden bu kişileri hapis cezalarını da içeren birçok cezai yaptırım bekliyor.

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Kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılabilir

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, karantina uygulaması kapsamına alınmasına rağmen, karantinadan kaçan bir kişinin bir başkasına korona virüsü bulaştırıp bulaştırmadığına bakılmayacağını belirterek, "Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ denilmektedir” diyerek kurallara uymayanlara bu maddeden işlem yapılabileceğini ifade etti.

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"Kasten adam öldürme"

Kasten öldürme, kasten yaralama gibi dikkate alınabilir
Konuyla ilgili temel düzenleme olan bu madde hükmü uyarınca sağlanmak istenenin, bulaşıcı hastalığın oluşturduğu ya da oluşturabileceği tehlikenin önlenmesi olduğunu dile getiren Şentürk, "Korona virüsünün taşıyıcısı olduğunu bilen ve karantinada olması gereken kişinin buna uymayarak bir başkasına virüsü bulaştırması halinde yapılacak değerlendirmede kasten öldürme, kasten yaralama gibi suç tipleri de dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

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"Emre Aykırı Davranış"

TCK 195. maddesi kapsamında belirtilen hususların, aynı zamanda 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde yer alan "Emre Aykırı Davranış" kabahat tanımına da uyduğunu ifade eden Dr. Candide Şentürk, "Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde, fiil hem kabahat hem de TCK Madde 195’teki suçu teşkil edecektir. Kabahatler Kanunu’nun Madde 15/f.3 hükmünde ise ‘Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır’ denilmektedir. Bu itibarla anlatıldığı gibi bir durumda, TCK’nın 195’inci maddesi uygulanacaktır" dedi.

  • Candide Şentürk, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse TCK 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceğini kaydetti.

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
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Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
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Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
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Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.
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