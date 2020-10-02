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TÜRKİYE

Karantinadan kaçanlar dikkat: Otobüse binmeleri halinde ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' ikazı gelecek

'Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar' sistemi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Tanıtılan sistem pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları ve toplu taşımaya binmeleri durumunda, ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' şeklinde uyarı gelecek ve kişi otobüse alınmayacak.

Haber Merkezi DHA
Karantinadan kaçanların otobüse binmelerini engelleyecek sistem tanıtıldı.
Karantinadan kaçanların otobüse binmelerini engelleyecek sistem tanıtıldı.

Kullanılmaya başlanan sistemin tanıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Meyanında bir belediye otobüsünde uygulamalı olarak tanıtım programı düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve daire başkanları katıldı.

  • Programda temaslı bir bireyin kartı getirilerek belediye otobüsüne okutulmaya çalışıldı. Sistemin uyarı vererek devreye girdiği görüldü.

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'POZİTİF YA DA TEMASLI KİŞİLER TOPLU TAŞIMAYA BİNEMEYECEK'

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 81 ilde uygulanmaya çalışılan bu projeyi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de bu projenin ilk olduğunu ifade ederek, 600 bin kişinin bu kartı kullandığına dikkat çekti.

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TÜRKİYE'DE İLK

Bu sistemin büyükşehirlerde hayati önem taşıdığını söyleyen Şahin, kişi pozitif ise ya da temaslı ise kesinlikle toplu taşıma kullanamayacağını anlatarak, ''İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte özellikle büyükşehirlerde en önemli sorun toplu taşımalar. Gaziantep'te yaklaşık 600 bin kişi toplu taşımalardaki kart sistemini kullanıyor. Ayrıca yaklaşık 2 milyonluk şehirde 1 milyon 500 bin kişi bu sistemin aktif kullanıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

  • Genelgeye göre artık toplu taşımalara binerken temaslı ya da pozitif vaka iseniz toplu taşımaya binemeyeceksiniz. Sağlık Bakanlığımıza Gaziantep kart sisteminin çalışma sistematiğini HES kodu ve T.C. kimlik numarası nasıl entegre çalışacağını anlattık. Geçen hafta bu sistemin hayata geçmesi için bir protokol imzaladık. Arkadaşlarımız bu kent kart sisteminin yazılım ve donanımını hazırlayan alt yapıyı yapan kişiler ile beraber çalıştı. Türkiye'de ilk kez bu iş ile ilgili Gaziantep bu konuda öncülük ederek örnek ve model oldu. Bu çok önemli kişiyi ve toplumu korumamız lazım'' dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, özellikle temaslı kişilerin kendisini iyi hissettiği için az da olsa dışarıya çıkıp toplu taşımayı kullandıklarını söyleyerek, bu sistem ile bu kişilerin toplu taşımayı kullanmalarının sıfırlanmış olacağını vurguladı.

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'3 GÜNDE HAYATA GEÇİRECEK DURUMA GELDİK'

Vali Gül, ''Bu ilk gündeme geldiğinde içişleri bakanımıza durumu arz ettik. Bize destek olup Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Bir protokol imzalandı ve ardından 3 günde bunu hayata geçirecek duruma geldik. Bu şehrimiz için çok büyük bir avantaj. Gaziantep kart kullanımın yaygınlaşması lazım. Gaziantep'te yapılan her teknolojik yatırım şehrimizin yaşam kalitesini yükseltiyor'' diye konuştu.

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