Koronavirüs Kargo kurye taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı
TÜRKİYE

Kargo kurye taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında bugün itibariyle kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri, aşılanmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Kargo kurye taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı
Aşı olan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğinde, kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı. Kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşılarını olmak için randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarına geldi.

Motokurye Hamit Koçak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını ardından hemen randevusunu alıp aşıya geldiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İHA

"Aşı bu işin çözüm noktası"

Kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşı önceliğine getirilmesinin mutluluğunu yaşayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, “Sağlık Bakanlığımızın Haziran ayının başında başlatmış olduğu aşı seferberliği hızlanmasıyla bu gün kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförlerimiz sıralarını alıp aşılarını olmaya geldi. Hayırlı olsun. Aşı olmak zorundayız. Aşı bu işin kesin çözüm noktası. Lütfen herkes aşısını olsun” dedi.

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