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Koronavirüs Karsta 4 köy karantinaya alındı Giriş ve çıkışlar kapatıldı
TÜRKİYE

Kars’ta 4 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kars’ta 4 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kars’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.

Bakan Koca 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil notuyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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Hatay, Adana, Samsun ve İzmir Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla ayrı ayrı yaptığımız online görüşmelerde bu şehirlerimizde pandeminin son durumunu değerlendirdik. Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor.
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Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardık.
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Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir.
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Adana ve Samsun'da son 1 hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu aktaran Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
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Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Fiyasyon ekip sayısı 515'e çıktı.
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Samsun'da hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Sahada 347 filyasyon ekibimiz görev başında. İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu.
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Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor.
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Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizin el birliğiyle mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil.
Bakan Koca 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun, İzmir Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla yaptığı toplantıların ardından, bu illerdeki yoğunluk oranlarını açıkladı.


Valilik yazılı açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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