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Koronavirüs Kartalda hırsızlık şüphelisi korona temaslısı çıktı Bekçiler panik yaşadı
TÜRKİYE

Kartal'da hırsızlık şüphelisi korona temaslısı çıktı: Bekçiler panik yaşadı

Kartal'da dün akşam saatlerinde devriye gezen bekçiler, 3 kişinin sokakta elektrikli scooter’ı çalmak üzere olduğunu fark etti. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin sorgulamasında temaslı olduğu ortaya çıkınca kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, bekçilere su ve sabun getirdi o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Polis kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bekçiler sokakta devriye gezdiği sırada, 3 kişinin bina önündeki elektrikli scooter’ın kilidini kırmaya çalıştığını fark etti. Şüpheliler bekçiler tarafından görüldüklerini anlayınca yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerden Tahsin B. , yakalandı.

  • Kelepçelenen şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında temaslı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bekçiler kısa süreli panik yaşadı ve imdatlarında çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kimileri su ve sabun, kimileri ise dezenfektan getirdi. Şüpheli ardından olay yerine çağrılan ambulansla karantina için Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Polis kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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'Risk altındayız'

Taksi şoförü Abdullah Aykutoğlu, “Memur arkadaşlar bağırınca temaslı olduğunu, biz de aracımızdan kolonya aldık memur arkadaşlara götürdük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama risk altındayız. Temaslı olduğunu öğrenince panik yaşadılar onlar da illaki. Onlar da tedirgin. Sonra ambulans geldi götürdüler” dedi.

  • Tolga Alçayır ise, “ Dün akşam 19.30 sıralarında bir bağrışma duyduk. 3 tane genç çarşıdan scooter çalmaya çalışmışlar. İki tanesi farklı yöne kaçmış bir tanesi buraya kaçmış. Bekçi arkadaşlar yakaladıkları elemana bağırıyorlardı. Bu arkadaş koronavirüs temaslısıymış. Karantinada olması gereken bir insan dışarıda olduğundan dolayı memurlar da gerekli tepkiyi gösterdiler. Ambulansı aradılar. Kişiyi aldılar götürdüler zaten” diye konuştu.

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