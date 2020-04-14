Koronavirüs Kasımpaşanın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
TÜRKİYE

Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı

Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kasımpaşa'da kapatılan cadde
Kasımpaşa'da kapatılan cadde

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.

DHA
Kasımpaşa
  • Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

DHA
Kasımpaşa
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