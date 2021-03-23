Koronavirüs Kastamonuda bir mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Haber Merkezi AA
Kastamonuda bir mahalle karantinaya alındı
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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