Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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