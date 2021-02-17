Koronavirüs Kastamonuda bir site koronavirüs karantinasına alındı
TÜRKİYE

Kastamonu'da bir site koronavirüs karantinasına alındı

Kastamonu'da bir site koronavirüs karantinasına alındı

Kastamonu'da bir site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle karantinaya alındı. Karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir sitesinin Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 7 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Özel ve kamu çalışanları izinli sayılacak

Açıklamada, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

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