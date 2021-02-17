Kastamonu'da bir site koronavirüs karantinasına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' dedi.