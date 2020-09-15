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Koronavirüs Kastamonuda yeni koronavirüs önlemi Meydan ve parklarda sigara içmek yasaklandı
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Kastamonu'da yeni koronavirüs önlemi: Meydan ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısı korkutan rakamlara ulaştı. Tablonun daha da artmasının önüne geçilmesi için farklı şehirlerde farklı önlemler alınmaya başladı. Son olarak Kastamonu'da kamusal alanlarda sigara içilmesi yasaklanırken, HES kodu olmayan vatandaşların kamu alanlarına girmesine de izin verilmeyecek.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Kastamonu’da korona irüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi ve kamusal alanlarda sigara içmekte yasaklandı. Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlar çerçevesinde kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişler, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla sağlanacak. Yapılacak sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerekirken olmayanlar hakkında idari işlem yapılarak Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtta karantina altında tutulacak.

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  • Ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, caddeler, parklar, kamusal alanlar, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM’ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

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94 kişiye 87 bin 750 lira ceza

Kastamonu’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğu iller arasında yer alan Kastamonu kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle yoğunluğun fazla olduğu Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, semt pazarları ile şehirler arası yollarda denetimlerini sıklaştırdı. Gün içinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde “Cadde ve Sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesi” kararına aykırı davranmaktan 94 kişiye toplam 87 bin 750 TL İdari para cezası uygulandı.

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