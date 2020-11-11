Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

DÜNYA Koronavirüs aşısının arkasındaki iki Türk: Çay demleyerek kutladık

1 yıla kadar hapsi istendi

Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., "Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti. Mümkünse beraatını istiyorum" dedi.

REKLAM

KORONAVİRÜS Karantina yerine otelde bulundu

1 ay 20 gün ceza aldı

Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.'yü, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

KORONAVİRÜS Koronavirüs tedavisini çıkmasa sokan hastalık: Uyku apnesi