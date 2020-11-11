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Koronavirüs Kayseride karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
TÜRKİYE

Kayseri haberleri: Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alındıktan sonra polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

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1 yıla kadar hapsi istendi

Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., "Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti. Mümkünse beraatını istiyorum" dedi.

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1 ay 20 gün ceza aldı

Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.'yü, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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