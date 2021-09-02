Kendi mezarlarını hazırlamışlardı: ​Aynı aileden 25 kişi aşıyla kurtuldu

Rizeli Genç ailesi, aşı sayesinde hayata tutundu. Genç ailesinden ilk olarak koronavirüse Muhammet ve oğlu Burak Genç yakalandı. Hastaneye kaldırılan baba-oğul Kasım ayında hayatını kaybetti. Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç, 1 Aralık’ta İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık’ta öldü. Ali Genç’in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat’ta hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan’da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu aktarıldı.
ÖNCELİK TANINDI, 25 KİŞİ AŞI OLDU
6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 3 ay önce ailenin 25 üyesini aşıladı.
- Aşılarla beraber Genç ailesinde kimse koronavirüse yakalanmadı. 3 kardeşi, 1 yeğeni, 2 baldızı,1 kayınbiraderi kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç kardeşlerini defnettiği evlerinin önündeki mezarlıkta her gün dua ediyor. Ali Genç, “Ölümlerin ardından biz İl Sağlık Müdürlüğü’nden aşı önceliği istedik. Ailemizin geri kalan 25 ferdinin aşıları yapıldı. Şu ana kadar grip bile olmadık. Bu aşılar sayesinde bu hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk. İnsanlardan aşı olmalarını temenni ediyorum. Kaçmasınlar aşılarını olsunlar. Bizi kurtaran aşı oldu ben buna inanıyorum” dedi.