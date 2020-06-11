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Koronavirüs Kiliste 2 köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kilis’te 2 köy karantinada

Kilis’te 2 köy karantinaya alındı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı 249 kişinin yaşadığı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı. Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Özel kıyafetli jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatarak tedbir aldı.
Özel kıyafetli jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatarak tedbir aldı.

Kilis Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde son iki gün içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.

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Özel kıyafetli jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatarak tedbir aldı.

Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi

Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Koçcağız ve Kozlubağ köyleri 24 Haziran 2020 tarihi saat 22.00’a kadar 14 gün süreyle karantinaya alındı. Özel kıyafetli jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatarak tedbir aldı.

Kaymakamlık, köylerdeki vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağını bildirdi. Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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