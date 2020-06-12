Kilis'te bazı yerleşim yerleri koronavirüs vakaları nedenyle karantinaya alındı

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Yetmiş beş yıllık TBB’den pandemi mücadelesi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, birliğin salgının başlangıcından itibaren tüm paydaşlarıyla birlikte maske üretiminden hijyen uygulamalarına kadar gereken her noktada vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını söyledi. Başkan Şahin, “Devletin desteğini arkasına alan belediyelerimiz, STK’larımız ve vatandaşlarımız tarafından oluşturulan güçlü dayanışma ve güven altyapısı, bize ülkemizi süreçten en az zararla çıkarma fırsatı verdi” ifadelerini kullandı.