Koronavirüs Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi İş yerlerine HES koduyla girilecek
TÜRKİYE

Kırmızı il Giresun'da yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kırmızı renkteki çok yüksek riskli Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.

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  • Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi.

Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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